Os 30 clubes mais valiosos do mundo! Tem até o time do Messi

A Forbes listou os 30 clubes mais valiosos do mundo e para “zero surpresas” o Real Madrid está no topo do ranking. Isso porque o valor de mercado do gigante espanhol 14 vezes campeão da Champions League e que disputa a final do torneio no dia 1 de junho é de US$ 6,6 bilhões (R$ 34 bilhões).

O Segundo colocado é um gigante do futebol inglês, mas que já está em baixa há alguns anos. Contudo, ele continua sendo muito valorizado porque seu valor alcança o Real Madrid e está bem acima do terceiro colocado.

A Premier League, inclusive, é a recordista de integrantes na lista. Aliás, são 12 no top 30 – seis deles só no top 10. Em outras palavras, quase 50% dos citados. Além da liga inglesa, os Estados Unidos, o país do “soccer”, mostra que tem muito poder financeiro, apesar de pouca tradição. O time de Messi está na lista.

Quem não está é o futebol brasileiro, apesar de ser o mais rico da América do Sul e ter times que valem na casa dos bilhões de reais. Em suma, o valor de mercado dos clubes nacionais, em dólar, não tiveram cacife para serem comparados com os demais.

Veja lista dos mais valiosos:

Real Madrid: US$ 6,6 bilhões Manchester United: US$ 6,55 bilhões Barcelona: US$ 5,6 bilhões Liverpool: US$ 5,37 bilhões Manchester City: US$ 5,1 bilhões Bayern de Munique: US$ 5 bilhões Paris Saint-Germain: US$ 4,4 bilhões Tottenham: US$ 3,2 bilhões Chelsea: US$ 3,13 bilhões Arsenal: US$ 2,6 bilhões Juventus: US$ 2,05 bilhões Borussia Dortmund: US$ 1,98 bilhão Atlético de Madrid: US$ 1,6 bilhão Milan: US$ 1,43 bilhão Los Angeles FC: US$ 1,2 bilhão West Ham: US$ 1,1 bilhão Inter Miami: US$ 1,03 bilhão Inter de Milão: US$ 1 bilhão LA Galaxy: US$ 950 milhões Atlanta United: US$ 900 millhões New York City: US$ 850 milhões Aston Villa: US$ 800 milhões Newcastle: US$ 795 milhões Fulham: US$ 790 milhões Seattle Sounders: US$ 785 milhões Crystal Palace: US$ 780 milhões D.C. United: US$ 775 milhões Austin: US$ 750 milhões Brighton: US$ 730 milhões Toronto: US$ 725 milhões

