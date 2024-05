Atlético-MG terá a volta de Hulk para duelo pela Libertadores

O Atlético-MG terá um reforço de peso para o duelo contra o Caracas, na próxima terça-feira (28), na Arena MRV, pela Libertadores. O atacante Hulk está de volta ao Galo após ser desfalque contra o Sport, na última quarta (22), pela Copa do Brasil.

O jogador foi ausência diante dos pernambucanos por conta de problemas particulares. Assim, ele está bem fisicamente e à disposição para enfrentar o time venezuelano em Belo Horizonte, na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Diante do Sport, o chileno Eduardo Vargas foi titular e fez dupla de ataque com Paulinho. Dessa maneira, Hulk não deve ter problemas para recuperar o posto entre os 11 do técnico Gabriel Milito.

O atacante fez falta diante do Sport, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, em Minas Gerais, o Galo fez 2 a 0 e foi com boa vantagem para o duelo de volta. No Recife, contudo, os pernambucanos venceram por 1 a 0 e, por pouco, não levaram o duelo para os pênaltis, o que poderia complicar a classificação às oitavas de final, o que acabou ocorrendo.

Atlético passou sufoco no Recife

O próprio técnico Gabriel Milito levantou a hipótese em entrevista coletiva.

“Teríamos que jogar uma partida muito parecida com a que jogamos em casa e hoje (nesta quarta) não fizemos isso. O rival jogou com muita intensidade, critério para atacar, muito desejo de reverter a eliminatória. Tranquilamente podiam ter marcado mais e hoje estarmos eliminados. Essa é a realidade. Nunca vou dar desculpas. Da mesma maneira que em casa podíamos ter ganhado de 3, 4, hoje poderíamos ter perdido por um placar maior. O melhor de hoje foi passar porque tranquilamente poderíamos estar eliminados”, destacou.

Hulk atuou em 20 das 24 partidas do Atlético na temporada, com sete gols marcados e seis assistências. No entanto, vive uma seca de nove jogos sem balançar as redes.

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Atlético encara o Caracas para confirmar a liderança da chave e poder sonhar com a primeira colocação geral na competição, que garante algumas vantagens no mata-mata.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-MG terá a volta de Hulk para duelo pela Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.