Grêmio fica perto de inverter mando do confronto com o Botafogo

O Grêmio entrou em contato com a CBF e busca um acordo para inverter o mando de campo de jogo pela Série A para o Rio de Janeiro. Mais especificamente, o duelo com o Botafogo, marcado para o dia 16 de junho. O motivo da atitude seria por uma questão de logística. A entidade que administra o futebol local divulgou que inicialmente o duelo vai ocorrer no Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

Na verdade, a instituição divulgou o retorno do Campeonato Brasileiro, a partir da sétima rodada, na última terça-feira (21). No anúncio, a CBF detalha informações também das duas rodadas seguintes do torneio. O embate com o Glorioso é válido exatamente pela nona etapa da Série A. A escolha pelo Alfredo Jaconi, aliás, não teria sido feita pelo Imortal e sim pela entidade.

A intenção do Tricolor Gaúcho para buscar que o confronto pelo primeiro turno ocorra no Rio de Janeiro é porque já tem outro compromisso na cidade, em momento anterior. No caso, irá enfrentar o Flamengo, em 13 de junho, três dias antes do jogo com o Botafogo. O Grêmio entende que essa é a melhor decisão, pois permitiria ficar em solo carioca por quase uma semana. Bem como evitaria um desgaste maior com mais uma viagem. Com isso, o duelo pelo segundo turno, inicialmente agendado para o dia 21 de setembro, ocorreria no Rio Grande do Sul.

Grêmio recebe aval do Botafogo

A respeito dessa situação, a diretoria do Tricolor Gaúcho buscou um acordo com a direção do Botafogo e recebeu um sinal positivo. Apesar disso, os demais clubes participantes desta edição do Campeonato Brasileiro também precisam aprovar esta modificação. O Imortal deve ter uma resposta sobre este cenário na próxima terça-feira (27), exatamente quando haverá um Conselho Técnico Emergencial. Tal reunião foi agendada pela CBF para tratar sobre diversos temas relacionados à paralisação da Série A.

O Grêmio precisou deixar o Rio Grande do Sul para retornar às atividades, principalmente pelas exigências do calendário do futebol brasileiro. As enchentes que atingiram o estado e os níveis de água ainda impedem de uma volta aos treinos naquela localidade. Assim, a sede provisória que o clube escolheu foi as dependências do Corinthians, mais especificamente, o centro de treinamento Joaquim Grava, em São Paulo.

A delegação do Imortal já retornou aos treinos há uma semana. O primeiro compromisso depois da volta será contra o The Strongest, da Bolívia. O duelo vai ocorrer na próxima quarta-feira (29), no Couto Pereira, em Curitiba. No mesmo local, também vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina, no dia 8 de junho. As duas partidas serão válidas pela Libertadores.

