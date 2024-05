Com gols de Luiz Henrique e Júnior Santos, o Botafogo venceu o Vitória por 2 a 1 no Barradão e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Além do ataque, que tem sido eficiente e mortal, os defensores alvinegros têm muito mérito no bom momento do clube em 2024.

LEIA MAIS: Botafogo avalia elenco para traçar estratégia de mercado

Defesa do Botafogo

O Glorioso vem sendo seguro defensivamente. E os números comprovam isso. Afinal, os jogadores alvinegros não sofrem dois gols em um mesmo jogo há dez partidas consecutivas. Artur Jorge, que preza muita pela agressividade e ofensividade, tem conseguido montar um sistema minimamente sólido em campo.

A última vez que Botafogo levou dois gols em um mesmo jogo foi no dia 14 de abril, diante do Cruzeiro, pela primeira rodada do Brasileirão. Com expulsão de Alexander Barboza no segundo tempo, os celestes venceram os alvinegros de virada por 3 a 2 no Mineirão.

Após este jogo, os jogadores alvinegros disputaram dez jogos e conquistaram oito vitórias, um empate e uma derrota. O Glorioso, dessa forma, atualmente vive um bom momento na temporada e deve muito ao trabalho de Artur Jorge. Afinal, o português está no clube há quase dois meses e já demonstra muita capacidade como técnico.

Aliás, o Botafogo entra em campo na próxima terça-feira (28/05), diante do Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília), na Colômbia, pela sexta e última rodada do Grupo D da Libertadores. Com nove pontos conquistados, os comandados de Artur Jorge já estão classificado para as oitavas de final e agora lutam pela primeira colocação da chave.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Defesa do Botafogo alcança marca expressiva com Artur Jorge apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.