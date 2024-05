Hino do Real Madrid bomba e letra é a mais buscada na Espanha; desbancou a Shakira!

O hino do Real Madrid se destacou como o mais buscado no Google da Espanha, superando até mesmo artistas famosos como a cantora Shakira. A informação é do jornal espanhol “Marca”, com dados da empresa especializada em pesquisas musicais “Wood and Fire”.

A busca pelo hino do clube atingiu 26.280 pesquisas mensais, superando outras músicas populares como “Hijo de la Luna” (25.366 buscas), da banda espanhola Mecano, além de “El Jefe” (23.048), de Shakira, que ficou na terceira colocação.

Esse padrão contrasta com o que é observado em outros países. Isso porque artistas como Eminem e Taylor Swift geralmente lideram as listas de popularidade musical.

Hino do Real Madrid também bomba no Brasil

O hino do clube atrai uma média de 112.600 pesquisas mensais no Google pelo mund. O Brasil colabora muito sendo o terceiro país que mais busca a letra da música. Aliás, o país fica em terceiro lugar nas buscas, com 6.600 pesquisas por mês. Geórgia e Polônia lideram empatadas com 9.900 buscas mensais.

A letra do hino do time não figura entre as três mais buscadas no Brasil, sendo superada por “I” (Kendrick Lamar), “Believer” (Imagine Dragons) e “A Thousand Years” (Christina Perri).

O Real se consolida em diversos aspectos, nos campos, nas finanças ou na cultura pop. O clube foi listado como o mais valioso do mundo, segundo a Forbes. Isso porque o valor de mercado do gigante espanhol 14 vezes campeão da Champions League e que disputa a final do torneio no dia 1 de junho é de US$ 6,6 bilhões (R$ 34 bilhões). Além disso, dois ídolos do time, Vini Jr e Marcelo, atualmente no Fluminense, estão entre os maiores influenciadores digitais do Brasil.

