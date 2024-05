Palmeiras mantém mistério sobre pronunciamento de Abel Ferreira

Nesta quinta-feira (23), o Palmeiras encara o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida, o Verdão precisa apenas do empate para avançar na competição nacional. Porém, a grande expectativa é a coletiva do técnico Abel Ferreira, envolvido em polêmica com o Al Saad, do Qatar.

Durante o período sem jogos, a notícia que o treinador havia assinado um pré-contrato com o time do exterior caiu como uma bomba para os torcedores. De acordo com as informações do repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, o treinador assinou com o Al Saad para assumir o time em dezembro. Mas após reuniões com o Palmeiras e conversas com a família, optou por ficar no Brasil.

Ação na FIFA

Incomodado com o não cumprimento do pré-acordo, o Al Saad entrou com uma ação na Fifa e pede R$ 27 milhões de ressarcimento.

Abel Ferreira vai falar?

Em contato com a reportagem do Jogada10, o Palmeiras não sabe qual será a atitude de Abel Ferreira. Ou seja, o mistério para saber se o treinador vai falar de forma espontânea sobre o tema continua.

Títulos

Contratado em 2020, Abel Ferreira rapidamente conquistou títulos e, de forma natural, tornou-se um dos maiores técnicos do clube. No total, são dez taças, o que lhe coloca ao lado de Oswaldo Brandão, como o treinador mais vencedor pelo Palmeiras.

