Neto crava favorito para vencer o Brasileirão; clube não leva o título há mais de 20 anos

Neto mudou de ideia após afirmar que o Palmeiras seria campeão brasileiro de 2024. Isso porque o apresentador falou durante um programa da Rádio Bandeirantes que o campeão, desta vez, será um clube que não levanta a taça há mais de 20 anos.

Qual o clube favorito de Neto?

Aliás, o apresentador e ex-jogador revelou o nome do clube e justificou a escolha pelo momento da competição.

– Para mim, nesse momento o Athletico-PR seria o campeão – afirmou

Na atual edição, o time comandado por Cuca lidera o campeonato com 13 pontos em seis rodadas, mas o torneio ainda tem um longo caminho. Isso porque os jogos retornam no dia 1 de junho após paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul.

Último título brasileiro do Furacão

O Athletico-PR foi campeão brasileiro pela última vez em 2001, há 23 anos. Na época, a competição ainda não era de pontos corridos e o Furacão bateu o São Caetano na final com jogadores como Adriano Gabiru, Kléber Pereira e Alex Mineiro no elenco.

Depois do título, o Furacão conquistou a Sul-Americana (2018 e 2021) e a Copa do Brasil (2019). O time ainda foi vice do Brasileirão em 2004, vice da Libertadores em 2005 e 2022 e duas vezes vice da Copa do Brasil (2013 e 2021).

