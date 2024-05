Italiano: Cagliari perde para Fiorentina e segue com risco de rebaixamento

O gol de pênalti marcado pelo brasileiro Arthur, no último lance do jogo, garantiu a vitória da Fiorentina por 3 a 2 diante da Cagliari, fora de casa, e deu um banho de água fria nos torcedores presentes na Sardegna Arena. Isto porque um empate teria confirmado a permanência da Cagliari no Campeonato Italiano. Mas, com a derrota em casa, o clube terá que torcer por outros resultados para se manter na elite. Além do volante, Bonaventura e Nicolás González completaram o triunfo da Viola nesta partida de abertura da 38ª rodada do Calcio. Por outro lado, Alessandro Deiola e Kingstone Mutandwa balançaram a rede para os donos da casa.

Dessa maneira, a Cagliari segue na 15ª posição com 36 pontos e ainda pode ser ultrapassada pelo Empoli, primeiro time na zona de rebaixamento com 33, uma vez que em caso de empate na pontuação, os adversários levariam vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols). Além disso, Frosinone (16ª, com 35), Udinese (17ª, com 34) e Empoli (18ª, com 33) seguem vivos na luta pela permanência.

Ao mesmo tempo, Sassuolo e Salernitana, 19ª e 20ª colocadas respectivamente, já estão rebaixadas para a segunda divisão.

Por outro lado, a Fiorentina se despede do Campeonato Italiano 2023/24 com 57 pontos, na 8ª posição. Mas, o grande objetivo da Viola nesta reta final de temporada é a decisão da Liga Conferência, marcada para o próximo dia 29 de maio, contra o Olympiacos, da Grécia.

O jogo

A Fiorentina levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo com gol marcado por Bonaventura, mas os donos da casa, empurrados por seus torcedores, demonstravam que podiam buscar o resultado.

Dessa maneira, após um gol anulado no fim da primeira etapa, a Cagliari manteve a postura ofensiva no segundo tempo e buscou a virada com gols de Alessandro Deiola e Kingstone Mutandwa. No entanto, a Viola deu um banho de água fria na torcida mandante. Nicolás González recolocou o empate no placar e, após uma penalidade marcada com auxílio do VAR, os visitantes viraram o jogo mais uma vez e confirmaram a vitória por 3 a 2 com gol de pênalti marcado pelo brasileiro Arthur no último lance da partida.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano

Quinta-feira (23/5)

Cagliari 2×3 Fiorentina

Sexta-feira (24/5)

Genoa x Bologna – 15h45

Sábado (25/5)

Juventus x Monza – 13h

Milan x Salernitana – 15h45

Domingo (26/5)

Atalanta x Torino – 13h

Napoli x Lecce – 13h

Empoli x Roma – 15h45

Frosinone x Udinese – 15h45

Verona x Inter de Milão – 15h45

Lazio x Sassuolo – 15h45

