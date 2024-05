Inter: Renê volta a treinar e Wanderson faz trabalho especial

O Inter contou com o retorno de Renê no treinamento desta quinta-feira (23), em Itu, no interior de São Paulo. O lateral-esquerdo havia sido ausência para resolver problemas particulares. Por outro lado, Wanderson, em fase final de recuperação de lesão, fez movimentos específicos durante as atividades de retomada da temporada.

O atacante está em reta final de recuperação de lesão ligamentar e treinou separado após o aquecimento. O Wanderson ficou sob orientação do preparador físico João Goulart, fazendo exercícios específicos.

Durante a atividade, os jogadores simularam troca de passes e aproximação. O técnico Eduardo Coudet também intensificou os treinos de marcação sob pressão.

O Colorado volta a campo após o adiamento de seus jogos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul na próxima terça-feira (28), quando enfrenta o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, na Arena Barueri. O técnico Eduardo Coudet espera ter a formação ideal até o treino dia 27, véspera do duelo contra os argentinos.

Internacional pode retornar ao Sul antes do esperado

Houve evolução do cenário dos alagamentos em alguns pontos no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que causaram prejuízos. Assim, há a possibilidade de o Inter voltar ao Rio Grande do Sul antes do esperado. Especialmente porque um desses locais é na cidade de Alvorada, onde fica o centro de treinamento da base do clube, o Morada dos Quero-Queros.

Mesmo que esse retorno não ocorra antes do esperado, o espaço pode receber o elenco profissional por um curto período depois dos 20 dias em Itu. O complexo das categorias de base só tem algumas inferioridades nas estruturas ao CT Parque Gigante.

A outra novidade que há chances de ocorrer também envolve outra partida pela Sul-Americana. No caso, o embate com o Delfín, do Equador, que fecha a fase de grupos do torneio. Isso porque o estádio Heriberto Hülse pode receber este jogo marcado para o dia 8 de junho. Já há um pré-acordo entre o Criciúma e o Internacional, e a Conmebol mandou uma comitiva para a cidade do sul catarinense. Esse grupo vai averiguar as condições do estádio e do aeroporto de Jaguaruna. Inclusive, há um pensamento positivo para que o palco seja aprovado.

