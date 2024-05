Cássio realiza o primeiro treino pelo Cruzeiro

A quinta-feira (23) foi importante para o Cruzeiro. O goleiro Cássio realizou o seu primeiro treino com os novos companheiros. A atividade ocorreu na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. De acordo com as imagens divulgadas, foi possível ver o novo reforço em trabalho com Robertinho, novo preparador de goleiros do Cruzeiro.

Ao lado de Léo Aragão, Gabriel Grando e Anderson, Cássio defendeu alguns chutes e deu uma pequena amostra do que poderá fazer pelo time mineiro ao longo da temporada 2024.

Estreia de Cássio

Contratado até maio de 2027, o goleiro Cássio só poderá estrear após o dia 10 de junho, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro. Enquanto não vai a campo, ele vai trabalhar a forma física para ajudar seus companheiros no calendário. Portanto, Anderson segue no gol da Raposa até o novo reforço ficar disponível.

Corinthians

Após 12 anos no Corinthians, Cássio rescindiu o contrato e preferiu dar sequência na carreira com a camisa do Cruzeiro. No Timão, ele faturou nove títulos, entre eles, o Mundial de Clubes e a Libertadores da América. Ambos em 2012.

