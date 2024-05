O Grêmio visitou a Portuguesa, nesta quinta-feira (23), no CT do Parque Ecológico, e venceu por 2 a 1, em jogo-treino preparatório para a retomada da temporada, após ter partidas adiadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Os gols foram marcados pelos atacantes Everton Galdino e JP Galvão. Leandro diminuiu para a Lusa.

O Imortal vem treinando há apenas uma semana e aproveitou o ‘amistoso’ para aprimorar as partes técnica, tática e física, sob o comando do técnico Renato Gaúcho. A equipe ficou mais de 15 dias parada, apenas realizando atividades específicas e individualizadas para cada jogador, uma vez que o CT Luiz Carvalho e a Arena estão indisponíveis por tempo indeterminado.

Assim, o Grêmio voltou a treinar no CT Joaquim Grava, que pertence ao Corinthians, após ter jogos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil adiados. A delegação ficará na capital paulista até dia 26, quando viajará para Curitiba.

LEIA MAIS: Grêmio fica perto de inverter mando do confronto com o Botafogo

O próximo duelo do Tricolor é diante do The Strongest, na quarta-feira (29), no Couto Pereira, na capital paranaense. A vitória é de suma importância para o time, que está na lanterna do Grupo C, com três pontos em três partidas. A equipe boliviana lidera a chave com 10, seguida por Huachipato (5) e Estudiantes (4).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atacantes marcam, e Grêmio vence jogo-treino contra a Portuguesa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.