Moisés é eleito melhor zagueiro da Copa da Rússia

O zagueiro Moisés, do CSKA Moscou e ex-Internacional e Corinthians, foi eleito pela organização da Copa da Rússia como um dos melhores zagueiros em 2024. Assim, o brasileiro está na seleção do campeonato após a grande temporada no futebol russo e celebrou o momento.

“Estou muito honrado por receber este reconhecimento. Trabalhei duro durante toda a temporada e é gratificante ver esse esforço ser reconhecido. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores pelo apoio constante. Este prêmio acaba sendo resultado de um trabalho coletivo e dedico a todos que fizeram parte dessa jornada”, disse Moisés.

O zagueiro também destacou a importância do prêmio para sua carreira.

“Ser eleito o melhor zagueiro da Copa da Rússia é um marco importante para mim. Isso me motiva ainda mais a continuar evoluindo e buscando novas conquistas”, completou.

O desempenho de Moisés na Copa da Rússia solidificou sua reputação como um dos principais defensores do futebol russo e confirmou a boa temporada do brasileiro.

Por fim, o CSKA se despede da temporada 2023/24 no próximo final de semana. Isto porque o clube faz sua última partida no Campeonato Russo neste sábado (25), às 10h30 (de Brasília), mas apenas cumpre tabela. O clube é o atual 6º colocado da Liga, com 45 pontos, 11 a menos que o líder e rival Dínamo Moscou.

