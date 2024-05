Bem cotado na Juventus, Thiago Motta está de saída do Bologna após fazer história

Depois de dirigir o Bologna na campanha que resultou na classificação inédita para a Champions, Thiago Motta está de saída no final desta temporada. Nesta quinta-feira (23), por intermédio de suas redes sociais, o clube confirmou que o técnico brasileiro naturalizado italiano não renovará o vínculo.

“Esta manhã Thiago Motta informou o clube da sua intenção de não renovar o contrato com o Bologna FC 1909. Tomando conhecimento da decisão, o clube agradece ao treinador pelo seu extraordinário trabalho e deseja boa sorte para o resto de sua carreira”, escreveu o clube.

Desse modo, o caminho fica aberto para Thiago Motta acertar sua ida para a Juventus, que demitiu Massimiliano Allegri após conquistar o título da Copa da Itália.

Ele é um dos nomes mais comentados no futebol italiano. Em sua segunda temporada pelo Bologna, escreve uma linda história. Afinal, é a melhor campanha do clube desde 1967, com 18 triunfos, 13 empates e cinco derrotas.

Terceiro colocado do Campeonato Italiano com 68 pontos, o Bologna desafia o Genoa, fora de casa, nesta sexta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), pela última rodada. O confronto marcará a despedida de Motta do comando do time da região da Emilia Romagna.

O Bologna é a terceira experiência de Thiago Motta como técnico. Ele começou sua carreira na base do PSG, clube no qual atuou. Em seguida, migrou para o futebol italiano, onde comandou Genoa, Spezia e, agora, Bologna.

