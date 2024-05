Palmeiras empata em Ribeirão Preto e segue na Copa do Brasil

O Palmeiras conseguiu a sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, ao empatar em 0 a 0, em Ribeirão Preto, com o Botafogo, nesta quinta-feira (23/5). O Verdão avança graças ao triunfo por 2 a 1 no jogo de ida. Dessa forma, segue vivo na competição, mas com um futebol que deixou a desejar. Já o Botinha foi guerreiro e teve as melhores chances. Porém, não chegou ao gol que poderia levar a uma vitória que poderia fazer a decisão ir para os pênaltis.

Além da vaga, o Palmeiras garantiu mais R$ 3,465 milhões de premiação por avançar às oitavas. E agora esperará o sorteio na CBF para saber qual o seu rival na próxima fase. Mas o Botafogo de Ribeirão Preto, eliminado, ao menos garante uma premiação de R$ 3.937 milhões, soma da participação nas três primeiras fases da competição.

Veja aqui os jogos da Copa do Brasil

Primeiro tempo modorrento

O Palmeiras começou bem, com 15 segundos, Estêvão, que está para ser jogador do Chelsea, avançou pela direita, cruzou e quase saiu o gol. Mas o Verdão não estava inspirado. Este lance foi enganoso e o Botafogo, apesar de muito inferior tecnicamente, equilibrou e teve a primeira grande chance, numa furada do goleiro Rafael Lomba (que começou como titular, com Weverton no banco) que Negueba não concluiu. Seria uma pixotada histórica. Sonolento e sem nenhuma finalização certa, o Palmeiras deixou a desejar. Dessa forma, o primeiro tempo ficou mesmo no 0 a 0.

Palmeiras quase marca no fim

No segundo tempo, o Botafogo esteve melhor e lamentou demais a chance perdida por Douglas Baggio. Afinal, a sua cabeçada após cruzamento de Negueba, passou raspando. Mas, aos 40, o Palmeiras teve a sua grande chance. Luís Guilherme, que entrou no lugar de Endrick, recebeu, acabou cortando três zagueiros entrando na área livre. Porém, na hora de chutar e fazer o gol de placa, a bola quicou num buraco no péssimo gramado do Santa Cruz e saiu da direção. Assim, o chute não foi perfeito e deu a chance para o goleiro João Carlos fez uma defesa salvadora. Fim de jogo, 0 a 0 e Verdão nas oitavas.

BOTAFOGO-SP 0X0 PALMEIRAS

Jogo de volta – terceira fase da Copa do Brasil

Data: 23/5/2024

Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

Público presente: 18.036

Público pagante: 15.050

Renda: R$ 1.615.410,00

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Matheus Costa (Matheus Barbosa, 5’/2ºT), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, João Costa (Toró, 28’/2ºT), Gustavo Bochecha (Leandro Pereira, 42’/2ºT) e Patrick Brey (Jean Victor, 42’/2ºT); Alex Sandro e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Gabriel Menino, 35’/2ºT), Richard Ríos (Aníbal Moreno, 10’/2ºT) e Raphael Veiga; Lázaro (Rony, Intervalo), Estêvão (Mayke, 17’/2ºT) e Endrick (Luís Guilhemre, 17’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gol: –

Árbitro: Anderson Daronco (RS-FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-FIFA) e Fernanda Nãndrea Gomes Antunes (MG-FIFA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Bernardo Schappo, Lucas Dias (BOT); Richard Ríos, Zé Rafael, Piquerez (PAL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras empata em Ribeirão Preto e segue na Copa do Brasil apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.