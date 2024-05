Genoa x Bologna: escalações e onde assistir

As emoções da última rodada do Campeonato Italiano continuam nesta sexta-feira (24). Em jogo único no dia, Genoa e Bologna se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. A partida marca a despedida do técnico Thiago Motta no comando do Bologna, que conquistou uma classificação inédita na história do clube para a fase de grupos da Champions.

Como chega o Genoa

Com uma campanha de meio de tabela, o Genoa apenas cumpre o protocolo nesta sexta-feira. Assim, o clube é o atual 11º colocado do Calcio com 46 pontos, 11 de vantagem para o Empoli, primeiro na zona de rebaixamento.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna se despede do Campeonato Italiano com o objetivo de assegurar a terceira posição. Ao mesmo tempo, na despedida do técnico Thiago Motta, o clube precisa da vitória para não ser ultrapassado pela Juventus, na 4ª posição, com os mesmos 68 pontos.

Mas, a campanha do Bologna nesta temporada 2023/24 é histórica. Sob o comando do técnico ítalo-brasileiro, o clube conquistou a classificação inédita para a Champions. O treinador, inclusive, é um dos nomes mais comentados no futebol italiano. Em sua segunda temporada pelo Bologna, escreve uma linda história. Afinal, é a melhor campanha do clube desde 1967, com 18 triunfos, 13 empates e cinco derrotas.

Por fim, a expectativa é que o Bologna entre em campo com força máxima para coroar a passagem de Thiago Motta no comando do clube.

Genoa x Bologna

38ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 25/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA)

Genoa: Martinez; De Winter, Dragusin e Bani; Sabelli, Frendrup, Strootman e Vasquez; Malinovskyi, Gudmundsson e Retegui. Técnico: Alberto Gilardino.

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen; Freuler, Moro e Aebischer; Orsolini, Zirkzee e Saelemaekers. Técnico: Thiago Motta.

Onde assistir: Star+

