Barcelona se articula e define nome em caso de dispensa de Xavi

Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e seleção da Alemanha, é um dos nomes fortes para assumir o comando técnico da Barcelona em caso de demissão de Xavi. O clube catalão, contudo, só tomará uma decisão após reunião entre o presidente Joan Laporta e o atual treinador, que ocorrerá na semana que vem.

Thomas Tuchel, que já anunciou sua saída do Bayern de Munique ao fim desta temporada, também aparece na lista, entre outros nomes.

Na última quarta-feira (22), Deco, diretor esportivo do Barça, seguiu viagem ao lado de Bojan, coordenador de futebol do clube, para Londres. Um dos motivos seria uma reunião Flick e o seu agente.

De acordo com a publicação, Xavi desconfia que pode sofrer dispensa por parte do clube, embora seu objetivo seja o de cumprir o vínculo contratual até o fim. Neste caso, as partes precisariam negociar a rescisão, visto que o clube vive situação financeira delicada e que tal fato, inclusive, foi uma das razões para manter Xavi no cargo.

Laporta, contudo, vibra com a possibilidade de Hansi Flick ser o novo treinador. Antes mesmo de assumir como mandatário do Barcelona pela segunda vez em março de 2021, ele manteve conversas com Flick, que já tinha acordo com a seleção alemã. Na ocasião, a solução foi continuar com Ronald Koeman no comando da equipe.

Com Hansi Flick sem clube, Joan Laporta, enfim, tem boas chances de realizar seu desejo. Neste cenário, Thomas Tuchel corre por fora.

