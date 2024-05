América-MG x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos vai até Belo Horizonte encarar o América-MG, nesta sexta-feira (24), às 21h30, no estádio Independência, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. E a partida será direta pela parte de cima da tabela. Afinal, o Peixe é o líder da competição, com 15 pontos, cinco vitórias e apenas uma derrota. Assim, tenta confirmar o favoritismo na competição. Já o Coelho está em quarto lugar, com 12 pontos somados e pode até assumir a primeira colocação em caso de vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band, Canal GOAT, TV Brasil e Premiere

Como chega o América-MG

O América-MG faz boa campanha neste início de temporada. Afinal, o clube mineiro, assim como o Goiás, são os únicos que seguem invictos na Série B do Brasileirão. Até aqui, o Coelho disputou 6 rodadas até o momento, acumula 3 vitórias e 3 empates. Aliás, no último embate, venceu o Guarani por 2 a 1, jogando fora de casa.

Contudo, para a partida, o técnico Cauan de Almeida não contará com com Flávio e Wallisson. Afinal, a dupla segue no departamento médico. Além disso, Rodrigo Varanda, por questões extracampo, é outra baixa para o treinador. Assim, ele não deve fazer muitas mudanças nos 11 iniciais.

Como chega o Santos

Em contrapartida, o Santos faz ótima campanha na atual edição da Série B, e lidera a competição nacional com 15 pontos conquistados. Afinal, os comandados de Fábio Carille acumulam 5 vitórias e apenas uma derrota até o momento, com 15 pontos conquistados. Na última partida, atropelou o Brusque por 4 a 0, na Vila Belmiro, confirmando seu favoritismo na competição.

Para a partida, o Peixe confirmou que o volante João Schmidt será desfalque para enfrentar o Coelho. O jogador, que sofreu um entorse no tornozelo direito no último domingo, segue tratando do problema no CT Rei Pelé. Assim, o treinador santista deve promover a entrada do venezuelano Tomás Rincón. Já o lateral-direito JP Chermont trabalhou normalmente com o restante do elenco, após sentir contra o Brusque e vai para o jogo. Por fim, Willian Bigode deve seguir como homem de referência no setor ofensivo.

AMÉRICA-MG X SANTOS

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Sétima rodada

Data e horário: 24/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Moisés (Benítez); Fabinho, Renato Marques e Adyson. Técnico: Cauan de Almeida.

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ES)

