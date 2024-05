Goiás perde no tempo normal, mas bate Cuiabá nos pênaltis e se classifica

Nesta quinta-feira (23), o Cuiabá devolveu o placar do jogo de ida contra o Goiás, e, com uma vitória por 1 a 0 no tempo normal, forçou a disputa nos pênaltis. No fim, melhor para o time goiano, que fez 3 a 1 na Arena Pantanal, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Esmeraldino se classifica para as oitavas de final do mata-mata nacional. O adversário sairá em sorteio a ser realizado pela CBF.

O jogo

Os donos da casa encontraram dificuldades para romper as linhas de marcação dos goianos, apesar da maior posse de bola – chegou a ficar acima de 71% do tempo. Não houve, portanto, uma oportunidade clara – os arremates foram todos de fora da área. Isidro Pitta chegou a balançar a rede para o Dourado, mas a arbitragem apontou impedimento do atacante.

Em busca do resultado, o Cuiabá se manteve no ataque no retorno do intervalo. A insistência deu certo aos 34 minutos, quando Max cobrou escanteio fechado, Tadeu saiu de soco, mas não conseguiu tirar a bola da área. Lucas Mineiro pegou rebote de escanteio e chutou de primeira para desvio de Bruno Alves no meio do caminho. Assim, o 1 a 0 forçou a disputa de pênaltis.

Pelo lado do Goiás, David Braz, Luiz Henrique e Wellington anotaram; Rafael Gava desperdiçou.

Pelo Cuiabá, apenas Pitta marcou. Max e Clayson pararam no goleiro Tadeu, enquanto Lucas Mineiro acertou a trave e definiu a classificação do adversário para as oitavas de final da Copa do Brasil

