CRB elimina o Ceará na Copa do Brasil

Deu CRB no duelo com o Ceará por um lugar às oitavas da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (23/5), no Castelão, em Fortaleza, o time alagoano venceu o jogo de volta da terceira fase por 1 a 0, gol de Gegê, no primeiro tempo. Como também ganhou na ida (1 a 0), carimbou a vaga. Os Cearenses que precisavam vencer para levar aos pênaltis (por um gol) ou se classificar diretamente (dois gols), tiveram maior volume e finalizações. Mas pecaram nas finalizações e nas boas defesas do goleiro Matheus Albino.

O CRB, com a vaga às oitavas da Copa do Brasil já acumula premiação de R$ 8,456 milhões. Mas o Ceará, que caiu nesta terceira fase, sai somando em prêmios R$ 4,987 milhões. Os alagoanos, únicos fora da Série A que avançam às oitavas, agora esperam o sorteio para saber qual o seu rival na próxima fase.

CRB ampliando a vantagem

O Ceará começou muito bem, empurrando o CRB na defesa e dando a impressão de que logo alcançaria o gol. Mas faltou ter objetividade para arrematar a gol. Com isso, depois da pressão do rival, o CRB começou a equilibrar o jogo e conseguiu sair na frente do placar aos 25. Após jogada pela esquerda e confusão na área, Gegê (ex-Botafogo-RJ) conseguiu achar espaço para chutar de fora da área. A bola bateu em Jean Irmer e enganou o goleiro Richard. O CRB ampliava a sua vantagem neste mata-mata.

Ceará na pressão, mas nada de gol

Com um time mais ofensivo, com a entrada do atacante Aylon na vaga do lateral Raí Ramos, o Ceará, precisando de dois gols para levar o jogo ao menos aos pênaltis, foi pra cima. Contudo, foi desperdiçando chances. Uma de Erick Pulga, aos 18, foi incrível: na pequena área. chutou para fora uma espirrada. Mas num contra-ataque em seguida, Labandeira entrou livre na área e chutou em cima do goleiro Richard. Contudo era o Ceará quem mais buscava o gol, com o rival se fechando cada vez mais. Aylon, que entrou muito bem obrigou Matheus Albino a fazer grande defesa. No rebote, Matheus Bahia chutou para nova grande defesa do arqueiro. Enfim, não era dia do Ceará. Dessa forma, CRB classificado.

CEARÁ 0X1 CRB

Copa do Brasil-2024 – Terceira fase (jogo de volta)

Data: 23/5/2024

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard; Raí Ramos (Aylon, Intervalo), Jonathan, David Ricardo (Lucas Mugni, 37’/2ºT) e Matheus Barbosa; Jean Irmer, De Lucca (Bruninho, 18’/2ºT), Lourenço (Guilherme Castilho, 26’/2ºT) e Recalde; Erick Pulga e Barceló (Saulo Mineiro, 26’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fabio Alemão e William Formiga (Jorge, 38’/1ºT); Falcão (Rômulo, 37’/2ºT), João Pedro, Gegê; Labandeira (Mike, 37’/2ºT), Anselmo Ramon (João Neto 37’/2ºT) e Leo Pereira (Caio Cesar, 5’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista

Gol: Gegê, 25’/1ºT (0-1)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxíliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Cartões amarelos: Matheus Bahia, Recalde, De Lucca, Guilherme Castilho(CEA); Anselmo Ramon, Labandeira, Anselmo Ramon (CRB)

