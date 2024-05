Nome de Nicolás Larcamón, ex-Cruzeiro, surge como opção no Independiente

Na busca por um novo técnico após a saída de Carlitos Tevez, o Independiente tem, em um nome conhecido do público brasileiro, opção considerada para assumir o cargo. De acordo com diferentes veículos da imprensa argentina como ‘Olé’ e ‘TyC Sports’, Nicolás Larcamón é figura de boa cotação para o banco de reservas do clube de Avellaneda.

Dentre os nomes que se apresentam, Larcamón é aquele que desponta com favoritismo no momento. Mesmo que, em linhas gerais, o nome do treinador que passou recentemente pelo Cruzeiro seja pouco conhecido em seu próprio país de origem.

Um dos pontos que pesa para esse cenário é o fato do profissional de 39 anos iniciar sua trajetória como treinador na Venezuela, dirigindo o Anzoátegui. Depois disso, ele rumou para outro país sul-americano, o Chile. Nesse sentido, ele trabalhou em Antofagasta, Hucahipato e Curicó Unido em desempenhos que chamaram a atenção do futebol mexicano. Assim, Larcamón trabalhou por três temporadas no Puebla até acertar sua ida para o León, em novembro do ano passado.

Apesar da expectativa criada em um desafio considerado de maior nível no México, o desempenho acabou sendo frustrante em linhas gerais. Após 41 jogos (20 vitórias, dez empates e 11 derrotas), a eliminação precoce para o Urawa Reds acabou custando o cargo do treinador.

Depois disso, Nicolás Larcamón teve sua incursão no futebol brasileiro onde teve uma passagem consideravelmente curta no Cruzeiro. Foram somente 14 jogos na Raposa com sete vitórias, quatro empates e três reveses. Logo depóis do vice-campeonato no estadual deste ano, contra o Atlético-MG, o argentino foi demitido.

Solução temporária

Enquanto não há a definição do nome efetivo para a função, o responsável por assumir o cargo interinamente é Hugo Tocalli, coordenador das categorias de base do Independiente. A primeira oportunidade de Tocalli no posto será no domingo (26), contra o Platense, pela terceira rodada do Campeonato Argentino.

