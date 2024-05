Conselho aprova, e Flamengo terá maior patrocínio máster de sua história

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta quinta-feira (23), o maior patrocínio máster da história do clube. Os valores podem alcançar quase R$ 500 milhões. Na Gávea, 136 conselheiros votaram a favor, enquanto apenas dois foram contra.

Parceira do clube carioca desde 2021, a Pixbet, casa de apostas esportivas, é a responsável pelas cifras astronômicas. Com o acerto da renovação de contrato até 2027, O Rubro-Negro manterá a marca estampada no espaço nobre da camisa.

O novo acordo poderá render até R$ 470 milhões aos cofres do Flamengo no decorrer do período. O clube receberia R$ 85 milhões em 2024 de acordo com o atual vínculo. Entretanto, as cifras aumentarão para R$ 105 milhões ainda neste ano.

Já em 2025, as parcelas chegarão a R$ 115 milhões anuais. Nos dois anos seguintes, em caso da efetivação da renovação automática, os valores serão de R$ 125 milhões.

Mas não parou por aí. Há, ainda, uma multa de 50% se por acaso um dos lados decidir pelo rompimento antes do encerramento do contrato.

Desse modo, o Flamengo ultrapassa o Corinthians e se torna, portanto, o clube de patrocínio máster mais valioso do Brasil. O clube paulista, com a Vaidebet, receberá, ao todo, R$ 370 milhões.

