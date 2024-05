Fluminense vai lançar camisa em homenagem ao técnico Parreira

O Fluminense vai lançar uma camisa retrô comemorativa em homenagem ao técnico Carlos Alberto Parreira e ao título do Brasileiro de 1984. Assim, a vestimenta ficará disponível para o torcedor a partir da próxima segunda-feira (27), quando a conquista completa 40 anos.

Dessa forma, o Tricolor vai comercializar, pela primeira vez, uma camisa retrô em homenagem a um membro da comissão técnica do clube. A camisa terá o valor de R$ 199,90 e estará disponível na loja online e em lojas físicas do Flu pelo país.

Na época, Parreira assumiu na terceira fase do Brasileirão, logo após a demissão de José Luiz Carbone. Sob o comando daquele que seria tetracampeão com a Seleção Brasileira dez anos depois, a equipe ergueu a taça. A campanha foi histórica, com a decisão diante do arquirrival Vasco e o 2 a 0 sobre o Corinthians, em pleno Morumbi.

Em 27 de maio de 1984, o Fluminense conquistou pela segunda vez o Campeonato Brasileiro. Em um Maracanã com quase 130 mil presentes, o time subiu a campo em vantagem sobre o Cruz-Maltino, devido ao triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, com gol de Romerito, no dia 24, no mesmo local.

Dono da melhor defesa, o Tricolor segurou o melhor ataque da competição nos 180 minutos da final. A equipe garantiu a conquista com o placar de 0 a 0 no clássico decisivo, em um ano em que ainda venceu o Campeonato Carioca e o Torneio de Seul.

