“Meus jogadores sabem quando é preciso ganhar com terno de gala e perfume. Às vezes temos de ter o perfume do suor e foi assim hoje”. Assim que Abel Ferreira definiu o empate sem gols contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto, pela Copa do Brasil. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas conseguiu assegurar a vaga para as oitavas de final da competição.

Para efeito de comparação, o Verdão finalizou oito vezes, o mesmo número do Botafogo-SP. Apesar da baixa produção ofensiva, Abel não viu um jogo difícil, mas, sim, um jogo perigoso para o Palmeiras.

“Não foi um jogo difícil, mas foi um jogo perigoso. É uma equipe bem organizada, que esperou por um erro, um momento. No primeiro lance tivemos uma oportunidade, tivemos o jogo controlado, aproveitamos alguma desorganização do nosso adversário. Lembro do Estêvão e Endrick no 2 x 1 e poderíamos definir melhor por um gol para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Meus jogadores estão de parabéns por passar à fase seguinte”, disse Abel Ferreira.

Falta de pontaria do Palmeiras preocupa Abel

Para o treinador, faltaram as decisões no último passe do ataque alviverde. Ele ainda foi questionado sobre as condições do gramado, mas descartou este como um problema.

“Criatividade esteve lá, o que não esteve foi a última decisão, o último passe, um pouquinho de egoísmo que vamos corrigir. Mas não posso dizer hoje que foi uma corrida de F1 na chuva. Uma pista perigosa, tivemos que meter os pneus de chuva. O gramado não estava bom, sim, mas aqui é muito comum e temos de nos adaptar. Não venham com desculpa, porque se é ruim é para os dois”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Abel vê jogo perigoso contra o Botafogo-SP, mas valoriza classificação apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.