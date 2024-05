Empresa que revisa portfólio da 777 Partners avalia venda de clubes

Em meio a polêmica perda de controle do futebol do Vasco, os caminhos da 777 Partners ganharam um novo capítulo. Afinal, uma empresa que foi contratada para revisar o portfólio da holding norte-americana avalia a venda de alguns de seus times, e um deles seria o próprio Cruz-Maltino. A informação foi publicada pelo site “Bloomberg”, dos Estados Unidos.

Depois da convocação, a Moelis & Company, fundo de investimentos situado em Nova York, apresentou opções para a holding conter a crise. A 777 esteve à frente do futebol do clube carioca até a semana passada. No entanto, a Justiça, através de uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro, a retirou do comando.

A empresa estadunidense é sócia dos seguintes clubes: Genoa (ITA); Hertha Berlin (ALE); Red Star (FRA); Melbourne (AUS); Standard de Liège (BEL); e Vasco (BRA). Além disso, possui uma participação minoritária no Sevilla (ESP).

Ainda segundo o site, as discussões estão em estágio inicial. Dessa forma, no momento, não há certeza de que a empresa venderá algum clube do seu portfólio. Vale lembrar que a empresa assumiu a SAF do Vasco em 2022. Contudo, a diretoria do clube entrou com uma ação cautelar na Justiça para evitar uma futura penhora das ações.

No dia 15 de maio, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido em caráter liminar. Por fim, a decisão judicial tirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners e devolveu à parte associativa, do presidente Pedrinho.

