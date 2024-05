O presidente do Barcelona, Joan Laporta, decidiu demitir Xavi Hernández. Assim, mesmo com o técnico, de 44 anos, tendo optado por seguir no cargo até junho de 2025, o mandatário decidiu trocar o comando. A tendência é que o alemão Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e seleção da Alemanha, assuma o cargo já na próxima semana.

“O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta tarde a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024/25. O Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira inigualável como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo “, diz o comunicado do clube, depois de diversos jornais da Espanha terem noticiado a decisão.

De acordo com o clube culés, além de Laporta, participaram da reunião o diretor esportivo Deco, o vice-presidente Rafa Yuste e os auxiliares de Xavi, Òscar Hernández, irmão do ex-jogador, e Sergio Alegre.

O treinador ainda comandará a equipe no próximo domingo (26), fora de casa, diante do Sevilla, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol 2023/24.

Aproveitamento e temporada em branco

Conflito interno

O post Barcelona anuncia demissão do técnico Xavi apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.