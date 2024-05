Stefano Pioli deixa o Milan após cinco temporadas

O Milan anunciou, nesta sexta-feira (24), a saída do técnico Stefano Pioli ao fim da temporada. O treinador se despede do clube no jogo contra a Salernitana, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Italiano. O treinador ficou no Rossonero por cinco anos.

Em comunicado oficial, o clube italiano agradeceu aos serviços prestados pelo treinador ao longo das temporadas.

“O Milan estende seu sincero agradecimento a Stefano Pioli e a toda sua comissão técnica nos últimos cinco anos, garantindo um título inesquecível da liga e restabelecendo a presença consistente do Milan nas principais competições europeias. O profissionalismo de Stefano e o toque humano contribuíram significativamente para o crescimento do elenco, incorporando os valores fundamentais do clube desde o primeiro dia”, escreveu.

Pioli deixa o Milan garantido na próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que o clube terminará o Campeonato Italiano na segunda colocação, atrás somente da campeã Inter de Milão. O comandante chegou ao clube em outubro de 2019, quando o Rossonero estava no meio da tabela na temporada.

A contratação foi conturbada, uma vez que ele havia sido treinador da Inter anos antes. Contudo, foi com Pioli que o Milan quebrou um jejum de 11 anos sem conquistar o Scudetto, quando levantou o troféu na temporada 2021/22.

