Corinthians tem interesse em atacante do Ceará e volante do Parma

O Corinthians se prepara para voltar ao mercado de transferências e já tem um alvo definido. Com o setor ofensivo como prioridade para reforçar durante o ano, o Timão tem interesse na contratação do atacante Erick Pulga, do Ceará. O jogador de 23 anos tem contrato até o fim de 2025 com o Vozão, mas está no radar dos paulistas.

A diretoria corintiana fez uma consulta sobre as condições para ter o atacante. Nesta conversa, o Ceará pede entre $ 15 milhões e R$ 20 milhões para liberar o jogador. O Timão ainda não oficializou nenhuma proposta, mas deve chegar nos próximos meses.

Contudo, a negociação pode ter um entrave complicado. Isso porque o atacante está sendo representado pelo empresário Paulo Pitombeira. Ele é o mesmo que cuida da carreira do zagueiro Lucas Veríssimo e foi criticado por dirigentes do Corinthians em janeiro, quando o defensor deixou o clube.

Além de Erick Pulga, o Corinthians voltou a demonstrar interesse no volante Hernani, que hoje atua no Parma, da Itália. O Timão já tentou a contratação do jogador no começo do ano, mas o clube italiano não quis liberá-lo naquele momento. Agora, o clube do Parque São Jorge vai tentar uma nova investida no segundo semestre.

O mercado do Corinthians em 2024

Após gastar mais de R$ 130 milhões no começo do ano com contratações, o clube vai tirar o pé do acelerador e deve fazer poucos investimentos. O foco alvinegro está em oportunidades de mercado sem custo de direitos econômicos. Ou seja, jogadores que estejam sem contrato ou que possam chegar por empréstimo.

