Recuperado, Gabriel Pires volta a atuar pelo Fluminense após três meses

Depois de três meses longe dos gramados, o meio-campista Gabriel Pires voltou a atuar com a camisa do Fluminense. Foi diante do Sampaio Corrêa, no jogo de volta da terceira da Copa do Brasil, na última quarta-feira (22), no Maracanã. Assim, ao bater o adversário por 2 a 0, o Tricolor assegurou a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil.

O volante tinha atuado em apenas duas partidas, com uma média de 58 minutos em campo. Na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, foram 78 minutos, enquanto no triunfo por 2 a 0 sobre o Madureira, foram 45, ambos pelo Carioca.

Além das três partidas, Gabriel esteve entre os relacionados em outros três momentos. Contra contra o Flamengo, na semifinal do Carioca, LDU-EQU, na Recopa, e recentemente contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores.

Com o retorno do jogador, Fernando Diniz passa a ter mais opções no meio de campo. Desde o início da temporada, aliás, o Fluminense vem enfrentando problemas com jogadores no Departamento Médico. Um deles é André, que segue de fora, e deu lugar novamente a Alexsander contra a Bolívia Querida.

Por fim, o jogador, de 30 anos, se recuperou de uma lesão no joelho direito e atuou por 12 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil.

