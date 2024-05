Palmeiras chega a R$ 1 bilhão em vendas apenas com crias da Academia

É fato que as categorias de base do Palmeiras tornaram-se crucial no clube nos últimos anos. Afinal, o Verdão conquistou nove títulos desde que Abel Ferreira foi contratado, sempre tendo um jovem atleta como protagonista. Contudo, as promessas também se tornaram positivas para os cofres do Verdão.

Com a venda encaminhada de Estêvão para o Chelsea, o Palmeiras vai chegar a R$1 bilhão em vendas apenas com crias da base desde 2021. Ao todo, sete jogadores que subiram dos juniores já se destacaram pelo Verdão e já vêm atuando ou vão atuar em um futuro próximo no exterior.

Casos de Artur, Danilo, Gabriel Verón, Giovani e Kevin, que estão ou já passaram pela Europa, além de Endrick e Estêvão, que vão deixar o Palmeiras assim que completarem 18 anos. Somando a venda de todos estes atletas, o Verdão lucrou R$ 1,08 bilhão.

Este número mostra muito como a ideologia do Palmeiras mudou em relação ao mercado de transferência. Afinal, quando a Crefisa chegou e se tornou patrocinadora máster do clube, o Verdão fazia contratações em massa. Principalmente de medalhões, já que o Alviverde vinha de muitos anos turbulentos.

Contudo, desde 2021, o clube decidiu mudar esta metodologia. Com grandes promessas nas categorias de base, o Palmeiras começou a apostar em suas joias. Além disso, as contratações que chegaram ao Verdão são todos de jogadores com potencial de revenda no futuro. Assim, o Alviverde parou de ir atrás de medalhões.

Assim, o Palmeiras aparenta ter encontrado a melhor forma para lucrar com suas joias e montar seu elenco para competir em todas as temporadas. Sem contar que o clube ainda tem grandes joias em seu atual plantel, como o meia Luís Guilherme e o lateral-esquerdo Vanderlan.

Veja todas as vendas das ”crias” do Palmeiras desde 2021

Artur – vendido ao Zenit-RUS por R$ 96 milhões

Danilo – vendido ao Nottingham Forest-ING por R$ 111 milhões

Gabriel Verón – vendido ao Porto-POR por R$ 56 milhões

Giovani – vendido ao Al-Sadd-CAT por R$ 47 milhões

Kevin – vendido ao Shakhtar-UCR por R$ 80 milhões

Endrick – vendido ao Real Madrid-ESP por R$ 330 milhões

Estêvão – vendido ao Chelsea-ING por R$ 360 milhões

Siga o Jogada10 nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras chega a R$ 1 bilhão em vendas apenas com crias da Academia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.