Igor Jesus comenta gol do Flamengo e revela conselho de Tite

O Flamengo conquistou uma vitória importante diante do Amazonas por 1 a 0 se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O gol rubro-negro demorou, mas saiu no fim do segundo tempo. Após uma finalização de Igor Jesus, Pedro desviou de joelho e balançou as redes na Arena Amazônia.

Igor Jesus entrou em campo na vaga de De La Cruz e apresentou uma boa atuação em Manaus. O volante, por sinal, não participou do gol de Pedro por acaso. Afinal, Tite pediu para que os jogadores rubro-negros finalizassem de média distância.

Gol do Flamengo em Manaus

“Quando a gente pega o time que marca bloco médio e baixo é difícil ter combinação por dentro. O professor já tinha pedido para que, sempre que tivéssemos espaço, arriscássemos chutes de média distância. Treinamos isso durante a semana antes do jogo. É uma das minhas características. Eu percebi que tinha oportunidade, arrisquei o chute e conclui bem com o desvio do Pedro”, disse Igor Jesus para Fla TV.

Em seguida, Igor Jesus relembrou um momento delicado que vivenciou no jogo entre Bragantino e Flamengo, dia 4 de abril, em Bragança Paulista. O volante iniciou como titular em campo, mas foi substituído ainda no primeiro tempo. O jogador saiu do jogo muito abalado e chorou no banco de reservas.

“Eu me cobrei bastante no jogo contra o Bragantino. Eu me senti abalado, mas o professor conversou comigo e me explicou. Além disso, Fabrício Bruno conversou comigo e esclareceu algumas coisas. Nada como um dia depois do outro. O futebol nos dá essa oportunidades”, relembrou Igor Jesus.

