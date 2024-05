Grêmio divulga nova camisa em homenagem ao primeiro título da Copa do Brasil

O Grêmio anunciou a sua nova primeira camisa para a atual temporada, em conjunto com a Umbro, sua patrocinadora de material esportivo, nesta sexta-feira (24). A peça faz homenagem ao primeiro título do Imortal na Copa do Brasil, que ocorreu em 1989 ao vencer o Sport. Assim, a vestimenta contará com diversas referências ao troféu.

Parte da arrecadação das vendas também será direcionada às vitimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O executivo de Marketing do Tricolor Gaúcho, Henrique Gutteres, explicou que a decisão foi para tentar amenizar os prejuízos da tragédia no estado.

“Sabemos que não há palavras que possam consolar plenamente aqueles que estão sofrendo, mas queremos que essa camisa seja mais do que um uniforme de jogo, queremos que chegue como um abraço, um símbolo de resistência e união. Ela homenageia um título histórico que nos encheu de orgulho, produzimos um vídeo especial e esperamos que as lembranças de algo tão marcante possam trazer um pouco de calor e conforto para o coração dos nossos torcedores neste momento tão difícil”, esclareceu o profissional.

Detalhes da homenagem ao título na nova camisa do Grêmio

Em respeito à tradição do clube, a blusa conta com a listras tricolores horizontais com azul, preto e branco. Além disso, no espaço da barra frontal, há um patch especial com o mapa do Brasil, em alusão à competição conquistada. Bem como o contorno da taça e o ano que o Grêmio a venceu. Há também a frase “Campeão da Copa do Brasil”.

Na parte da frente da camisa, nas listras há um grafismo que narra a história da campanha da equipe naquele torneio. A propósito, conta com a sigla do clube GFBPA e 1989, que marcou o ano da conquista. Todos esses detalhes estão espalhados pela vestimenta em distintos espaços. Exatamente para os torcedores relembrarem as viagens que a equipe fez em sua trajetória na Copa do Brasil.

Já na região traseira da peça há uma etiqueta escrita Imortal com os tons tricolores. O Grêmio já venceu cinco títulos da Copa do Brasil e é o segundo maior campeão, atrás apenas do Cruzeiro, com seis.

Tricolor Gaúcho em sede provisória

O Grêmio completa oito dias de retorno às atividades após paralização forçada devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A equipe gaúcha ficou 15 dias sem treinar. Assim, a delegação mudou de estado e escolheu São Paulo e o CT do Corinthians, Joaquim Grava, como suas sedes provisórias. Na última quinta-feira (23), aliás, o time venceu a Portuguesa por 2 a 1 em jogo-treino, no centro de treinamento do Timão.

