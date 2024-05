Philippe Coutinho desembarcou no Brasil nesta sexta-feira e fez o coração do vascaíno quase explodir de ansiedade com uma frase impactante, que pode significar o retorno do cria do Vasco para São Januário.

“Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos)”, disse o atleta ao “BTB Sports”, ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao clube carioca.

Os torcedores colocaram o nome de Coutinho no assunto mais comentado das redes sociais. Veja alguns dos comentários mais animados:

“Amor, você não pode abrir uma garrafa de vinho só porque o Coutinho está voltando pro Vasco” Eu já na terceira taça: pic.twitter.com/IDEnstLJVB — Pinguim ✠ (@PinguimDaColina) May 24, 2024

pic.twitter.com/Gbk8KG7kCe — Willian Ferreira (@willferreira815) May 24, 2024

Philippe Coutinho em sua chegada ao Brasil: TODO MUNDO JÁ SABE EU EM CASA NESTE MOMENTO: pic.twitter.com/lA9pAuIzmh — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) May 24, 2024

Negociação com Coutinho em curso

O jogador já deixou claro que deseja retornar ao Cruz-Maltino. A próxima etapa da negociação é o debate sobre o modelo de negócio e se o jogador virá por empréstimo ou de maneira definitiva. Nesse sentido, o presidente Pedrinho, que iniciou os contatos com o meia há cerca de um mês, tem avançado nas conversas para selar a contratação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ansiedade lá no alto! Frase de Coutinho faz torcida do Vasco pirar na internet apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.