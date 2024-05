O atacante Bruno Rodrigues novamente é motivo de baixa no Palmeiras. Nesta sexta-feira (24), durante o jogo treino contra o São Caetano, o jogador sofreu um rompimento de tendão do joelho esquerdo e desfalcará o time de Abel Ferreira por mais alguns meses. O clube ainda não estipulou um prazo de recuperação, porém avisou que o atleta vai passar por nova cirurgia.

A notícia caiu como uma bomba para o elenco. Recuperado da primeira lesão, quando machucou o joelho direito, Bruno Rodrigues estava perto do retorno. Diante do Botafogo-SP foi até ventilado a chance de ele ficar no banco de reservas, mas a comissão técnica preferiu segurar o jogador.

Agora, fica a torcida da comissão e companheiros de elenco para que o jogador possa se recuperar mais uma vez e, quem sabe, ajudar Abel Ferreira no calendário 2024.

Desempenho

Contratado após se destacar no Cruzeiro, Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras sob desconfiança da torcida. Apesar de não contar com a plena confiança das arquibancadas, o jogador teve o carinho da comissão técnica em sua adaptação.

Desde a sua chegada ao clube, o atleta participou apenas dos primeiros dois jogos do Campeonato Paulista. No primeiro contra o Novorizontino, ele saiu do banco de reservas. Na sequência, o camisa 11 foi titular contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque.

Números de Bruno Rodrigues

2 jogos

1 vitória

1 empate

106 minutos em campo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Veja os números de Bruno Rodrigues no Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.