Vaidebet pressiona e pede esclarecimentos ao Corinthians

A novela entre Corinthians e Vaidebet ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (24). Em comunicado, a casa de apostas admitiu que irá avaliar o cenário e ver qual será a decisão nos próximos dias.

De acordo com a empresa, uma reunião com o Alvinegro foi realizada para esclarecer as polêmicas. Porém, em meio as novas informações divulgadas, a companhia reforçou o pedido ao presidente Augusto Melo. Ou seja, temor é que a imagem da casa de apostas fique manchada.

Por fim, a Vaidebet garante que não negociou com nenhuma empresa intermediária o acordo com o Corinthians. O contrato é válido por três temporadas e o valor por temporada está em R$ 123 milhões.

Crise interna

Logo depois de sair do cargo de diretor de futebol, Rubão detonou Augusto Melo, atualmente, o mandatário do Corinthians. O ex-cartola informou que o contrato entre Timão e Vaidebet teve intermediário e o clube pagou comissão para terceiros.

Veja o comunicado da Vaidebet

A VaideBet informa que tem acompanhado atentamente as publicações e manifestações envolvendo o comissionamento do contrato de patrocínio ao Sport Club Corinthians Paulista, e que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso.

Durante as últimas semanas, a VaideBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira (20).

Desde o primeiro momento, a VaideBet foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações.

Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio.

A VaideBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos.

