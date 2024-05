Pulgar e Vargas são convocados para amistoso do Chile; Medel e Vidal fora

O técnico Ricardo Gareca anunciou nesta sexta-feira (24) os convocados do Chile para o amistoso contra o Paraguai, no dia 11 de junho. A partida serve como preparação para a disputa da Copa América. Na lista, estão Erick Pulgar, do Flamengo, e Eduardo Vargas, do Atlético-MG. No entanto, dois jogadores experientes e que costumam figurar na seleção ficaram fora: Gary Medel, do Vasco, e Arturo Vidal, do Colo Colo. Além deles, Pablo Galdames, também do Cruz-Maltino, não foi lembrado.

Pulgar não atua pelo Flamengo desde o dia 28 de abril, na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele está em fase final de recuperação de lesão e perto de voltar a jogar pelo Rubro-Negro. Dessa maneira, deve ser relacionado para encarar o Millonarios na próxima terça-feira (28), às 21h (de Brasília), pela Libertadores.

Por outro lado, chamou a atenção as ausências de Medel e Vidal. Logo, Ricardo Gareca foi perguntado em entrevista coletiva se a dupla estaria fora da disputa da Copa América.

“Este é o jogo contra o Paraguai. Eu posso ampliar, trazer, retirar ou colocar mais dois. Logicamente, tem muitos rapazes nesta lista que vão estar na Copa América. Todavia, a princípio, esta é a lista para o jogo com o Paraguai. É o que queremos ver nesta partida. Na Copa América, podemos ir com 26 jogadores, 24 ou 25. Só isso posso responder. Eles são rapazes altamente reconhecidos. Não estão descartados, de forma alguma”, garantiu o treinador.

Chile estreia contra o Peru

Apesar da possibilidade de levar 26 atletas para a competição sul-americana, Gareca convocou apenas 24 para o amistoso contra o Paraguai. A Copa América será disputada de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos.

Assim, o Chile estreia no torneio no dia 21 de junho, em Dallas, diante do Peru. Em seguida, a adversária será a Argentina, no dia 25. Por fim, os chilenos fecham sua participação na fase de grupos diante do Canadá, no dia 29.

Veja os convocados do Chile para o amistoso contra o Paraguai

GOLEIROS: Cláudio Bravo, Brayan Cortes e Gabriel Arias;

DEFENSORES: Guillermo Maripan, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Felipe Loyola, Gabriel Suazo e Thomas Galdames;

MEIO-CAMPISTAS: Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, César Pérez, Darío Osorio e Diego Valdés;

ATACANTES: Ben Brereton, Víctor Dávila, Maximiliano Guerrero, Marcos Bolados, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas e Cristián Zavala.

