Fernando Diniz e a aposta no trabalho de longo prazo

Merece elogios a renovação do técnico Fernando Diniz com o Fluminense até 2025. Há dois anos no comando do time tricolor, algo raríssimo no futebol brasileiro, o treinador ganhou o respaldo da diretoria para seguir com o trabalho que levou o clube ao maior título de sua história, a conquista da Copa Libertadores da América de 2023.

O fato de Diniz ter o contrato renovado no momento em que está sofre mais questionamentos pela torcida é um claro recado do presidente Mário Bittencourt de que a sequência do trabalho é o principal objetivo. Cabe ao dirigente definir o rumo do clube e ter segurança para tomar as decisões.

Diniz terá tempo para rearrumar o Fluminense

Já classificados às oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o Fluminense atravessa um período de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa atualmente o 17° lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. É inegável que o desempenho está longe daquele que o time apresentou nas melhores exibições no ano passado.

No entanto, é necessário destacar que Diniz perdeu jogadores fundamentais, como Nino, negociado, André e Samuel Xavier, lesionados. Isso sem falar nas bobagens de John Kennedy, jogador fundamental para dar mais agressividade à equipe. O treinador também vem sofrendo para conseguir o melhor encaixe de peças novas na engrenagem, como Renato Augusto. Douglas Costa, Terans e Gabriel Pires ainda não renderam.

A verdade é que, com tempo para trabalhar, a tendência é que o Fluminense volte a crescer na segunda metade da temporada. Mas ainda há enorme margem para recuperação no Brasileiro. E, nos jogos eliminatórios da Libertadores e da Copa do Brasil, o Tricolor é rival de respeito. Enfim, no túnel do futebol brasileiro, de troca em cima de troca de técnicos, a renovação de Diniz é uma luz.

