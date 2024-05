António Oliveira cobra reforços para o Corinthians

O Corinthians está vivo em três competições na temporada 2024. O técnico António Oliveira começa a ganhar a confiança do torcedor e, principalmente da diretoria para a sequência do seu trabalho.

Apesar de viver um momento mais tranquilo, pois sofreu com a pressão logo depois de resultados ruins, o português olha para o futuro e analisa o seu elenco.

Em conversa com a “ESPN”, António Oliveira foi claro ao cobrar os dirigentes sobre as contratações. De acordo com o treinador, a janela de transferências vai definir o destino do time na temporada.

“Eu falo dos que estão aqui. Eu falei, e continuo a falar, para estarmos em três frentes, jogando de três em três dias, precisamos de mais profundidade no nosso elenco. Isso é claro, e já falei isso aqui: a janela vai ser determinante para os objetivos que temos na temporada. E não podemos ficar para trás em relação aos outros, porque os outros também vão se reforçar, e há equipes se reforçando de forma bastante agressiva”, afirmou

Calendário cheio

No segundo semestre, o Corinthians terá pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Números António Oliveira

Desde a sua chegada ao Corinthians, António Oliveira dirigiu o time em 20 oportunidades. No total, ele venceu dez jogos, empatou cinco e foi derrotado em outras cinco partidas.

