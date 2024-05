CBF altera dia e horário de quatro jogos da oitava rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou dia e horário de quatro partidas da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Após confirmar a volta da competição na última terça-feira em virtude das chuvas no Sul, o principal torneio do país retorna no dia 1º de junho.

Os jogos que sofreram alterações são: Atlético-GO x Corinthians, Juventude x Vitória, Botafogo x Fluminense e Red Bull Bragantino x Atlético-MG. A mudança, afinal, aconteceu por um pedido da Globo, detentora de direitos de transmissão do Brasileirão.

Inicialmente, após a divulgação da tabela, todos os quatro jogos estavam marcados para o dia 12 de junho, às 17h (de Brasília). Agora, contudo, as quatro partidas serão no dia 11 de junho, um dia antes. Os locais seguem os mesmos definidos anteriormente.

Os outros seis jogos da rodada acontecerão no dia 13 de junho, como marcado inicialmente. A mudança e a não realização de nenhum jogo no dia 12 se dá por conta do amistoso da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos na mesma data em preparação para a Copa América.

Horários dos jogos alterados pela CBF

Atlético-GO x Corinthians – 11/06 – 19h

Juventude x Vitória – 11/06 – 19h

Botafogo x Fluminense – 11/06 – 20h

Red Bull Bragantino x Atlético-MG – 11/06 – 21h

