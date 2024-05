Espanhol: Girona encerra campanha histórica com goleada por 7 a 0

A campanha histórica do Girona no Campeonato Espanhol 2023/24, com direito à classificação inédita para a próxima fase de grupos da Champions, encerrou com uma sonora goleada por 7 a 0 sobre o já rebaixado Granada, nesta sexta-feira (24). Além disso, a partida no Estadi Montilivi pode ter marcado a despedida do brasileiro Savinho pelo clube da Catalunha.

O atacante Dovbyk foi o grande destaque do jogo, com um hat-trick e uma assistência. Além disso, Tsygankov, duas vezes, e Eric Garcia, completaram o marcador.

Dessa maneira, o Girona se despede da La Liga com 81 pontos, na terceira posição. Por outro lado, o Granada encerrou o Campeonato Espanhol na penúltima posição, com 21 pontos.

Criado nas categorias de base do Atlético-MG e um dos destaques da equipe na temporada, Savinho começou a partida no banco, mas entrou no segundo tempo. Assim, com apenas dois minutos em campo, o brasileiro fez bela jogada e deu assistência para Tsygankov balançar a rede.

Savinho estava emprestado pelo Troyes, da França, ao clube espanhol. Os dois times são do City Football Group, que tem o Manchester City, da Inglaterra, como principal equipe.

Dessa maneira, a tendência é que Savinho seja jogador do Manchester City. Em fevereiro, o clube inglês encaminhou a compra do jogador. No entanto, um novo empréstimo do atacante não está descartado.

LEIA MAIS: City x Manchester United na final da Copa da Inglaterra: escalações e onde assistir

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (24/5)

Girona 7×0 Granada

Sábado (25/5)

Osasuna x Villarreal – 9h

Real Sociedad x Atlético de Madrid – 11h15

Almería x Cádiz – 13h30

Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – 13h30

Real Madrid x Betis – 16h

Domingo (26/5)

Getafe x Mallorca – 9h

Celta de Vigo x Valencia – 11h15

Las Palmas x Alavés – 11h15

Sevilla x Barcelona – 16h

