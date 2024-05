Hugo Souza, ex-Flamengo, se destaca em primeiro ano em Portugal

Emprestado pelo Flamengo ao GD Chaves, o goleiro Hugo Souza terminou a temporada 2023/24 como um dos destaques de sua equipe. Apesar do rebaixamento do clube na lanterna da competição, o arqueiro teve bons números e se mostrou ao país.

Bastante exigido, Hugo deu conta do recado em diversas oportunidades. O goleiro, aliás, chamou a atenção em partida contra o Benfica, na capital Lisboa. Na ocasião, o brasileiro pegou três pênaltis na mesma partida, mas somente dois deles valeram. Em uma das cobranças, a arbitragem pegou invasão na área e mandou repetir a cobrança, que o goleiro novamente evitou o gol.

“Foi uma temporada de muito aprendizado. Uma temporada que em muitas das vezes não foi da forma que eu queria, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, foi muito mais do que achei que poderia ser. Sou grato a Deus pela oportunidade de me permitir fazer o que eu amo e por nunca ter soltado minha mão nos momentos mais difíceis”, postou Hugo Souza recentemente nas redes sociais ao fazer um balanço da temporada.

Outro ponto que fez Hugo Souza se destacar em Portugal foi o jogo com os pés. O goleiro melhorou no quesito, que chegou a ser apontado como uma deficiência nos tempos de Flamengo. Em 26 jogos no Campeonato Português, ele acertou 193 lançamentos, o que dá uma média de 7,4 por jogo.

O Chaves tem a opção de compra do goleiro Hugo Souza, mas é improvável que o clube português exerça. Dessa forma, caso não acerte com nenhum outro clube, ele retornará ao Flamengo, com quem tem contrato até o fim de 2025.

