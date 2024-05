O presidente do Vasco, Pedrinho, viajou até São Paulo junto com outros membros da diretoria do clube, para buscar novos patrocinadores. A viagem acontece em meio à batalha judicial com a 777 Partners. Uma liminar no último dia 15 afastou a empresa norte-americana e deu ao clube o controle da SAF. Assim, o mandatário busca novas empresas para estampar sua marca na camisa cruz-maltina. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol”.

Atualmente, o Vasco tem a camisa com Betfair como máster e a BMG nas costas, além do Intermac no calção. Contudo, a ida de Pedrinho ao São Paulo também agita os torcedores por conta de uma possível negociação com Philippe Coutinho. O meia-atacante desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (24) para aproveitar sua férias.

Assim, a ida do mandatário a São Paulo também aparece como uma forma do Vasco achar um novo investidor que ajude a trazer Coutinho de volta ao clube.

As negociações de Pedrinho, Vasco e Coutinho

O Vasco considera bem próximo o acerto com Philippe Coutinho, que já deixou claro o desejo de retornar ao clube que o revelou. As partes agora debatem o modelo do negócio. Pessoas próximas ao jogador e ao clube dizem que é muito provável que a transação tenha um final feliz.

Pedrinho fez contatos com o meia-atacante há cerca de um mês e, desde então, as conversas têm avançado. Muitos dizem que ainda não está certo porque falta assinar.

O Cruz-Maltino aguarda o desenrolar da rescisão com o Aston Villa para se acertar com o meia. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, até o meio deste ano.

Em sua chegada ao Rio de Janeiro, Coutinho admitiu que existe conversas: ”A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo sobre a minha vontade, isso todo mundo já sabe”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pedrinho viaja atrás de novos patrocinadores e avançar por Coutinho apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.