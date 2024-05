Um gol aos 44 minutos do segundo tempo, de Idah, valeu ao Celtic a vitória por 1 a 0 sobre o arquirrival Rangers por 1 a 0. E, com isso, o título da Copa da Escócia. O jogo deste sábado (25/5), foi no Hapden Park, em Glasgow.

O Celtic, que também conquistou o campeonato local desta temporada, garantiu seu 42º título de Copas das Escócia. O Rangers, vice no Escocês, também amarga o segundo lugar na Copa e segue com 34 canecos.

Veja aqui os jogos da Copa da Escócia

Celtic campeão gol com no fim

O Rangers, inferior tecnicamente, jogou mais fechado, deixando a bola com o rival (teve apenas 36%), mas finalizando bem mais (11 a 6) e levando maior perigo em bolas paradas. Além disso, teve um escanteio no primeiro tempo, Tavernier cobrando na esquerda em que só não saiu gol olimpico graças à defesa de Butland. Mas no segundo tempo, o Celtic foi um pouco mais objetivo. Apesar de levar sustos na defesa, chegou ao gol aos 44. O português Paulo Bernanrdo limpou a jogada e chutou de longe. O goleiro Butland defendeu parciamente. Mas o irlandês Adam Idah ficou com a sobra e concluiu para fazer o gol do título.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Celtic é campeão da Copa da Escócia com vitória sobre arquirrival apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.