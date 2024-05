Corinthians notifica empresa que intermediou acerto com VaideBet

O Corinthians notificou extrajudicialmente neste sábado (25), a Rede Social Media Design. A empresa recebeu R$25,2 milhões de comissão para intermediar o contrato de patrocínio entre o Timão e a VaideBet, patrocinadora máster do clube. Existe uma investigação onde esta empresa tenha servido como “laranja” na negociação.

A Rede Social Media Design pertence a Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência do Corinthians. O empresário foi convidado para prestar depoimento. Ele tem até a primeira semana de junho para responder e apresentar explicações.

“O Clube enviou notificação à empresa solicitando explicações e aguarda apontamentos e esclarecimentos. Está dentro do prazo estipulado. O clube também solicitou a Ernst & Young (empresa que faz auditoria) investigação do contrato para esclarecimentos”, informou o Corinthians, em nota.

A polêmica entre Corinthians e VaideBet

Em seu blog no “Uol”, Juca Kfouri revelou que o Corinthians repassou mais de R$ 1 milhão à empresa Rede Social Media Design LTDA. Por sua vez, a intermediária da negociação entre Timão e Vaidebet depositou o valor na conta da companhia Neoway Soluções Integradas LTDA.

A empresa, que tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, desconhece qualquer depósito. Além disso, a acusada agora teme em ser presa ou morta por conta de notícias falsas.

Anunciado como maior patrocínio do futebol brasileiro no começo do ano, a Vaidebet tem rendido muita história no Corinthians. Afinal, no primeiro momento, o acordo que girava em R$ 123 milhões, está reduzido em R$ 97 milhões anuais ao Alvinegro.

Por conta dessa confusão, o diretor de futebol Rubão, acabou demitido do Corinthians. Além disso, o superintendente de marketing do clube, Sérgio Moura pediu o afastamento do cargo. Assim, em nota, o clube disse que a negociação foi legal e que não se responsabiliza sobre eventuais repasses a terceiros.

Por fim, o Corinthians se manifestou sobre o caso por meio de nota oficial, na qual reafirmou “que todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros”.

