O Barcelona mostrou mais uma vez que é o grande time do futebol feminino da atualidade. Neste sábado (25/5), no Estádio San Mamés, em Bilbao, venceu o Lyon na finalíssima da Champions League: 2 a 0. A melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí – que também ganhou o prêmio Laureus – fez um belo gol, aos 18 do segundo tempo. E a ex-melhor do mundo, Putellas, entrou no fim e definiu o resultado. O jogo contou com um público de 50.827. Esta é a maior audiência numa final de Champions feminina.

Veja aqui os jogos da Champions feminina

Esta foi a terceira Champions do Barcelona. E o segundo caneco seguido, já que levou em 2022/23. A outra conquista foi em 202o/21. E também teve gosto de forra. Afinal, o Barça perdeu duas finais de Champions (2018/19 e 2021/22) exatamente para o Lyon, que é o maior campeão da competição, com oito troféus.

Barcelona define final no 2º tempo

No primeiro tempo, as equipes tiveram ótimas oportunidades. A zagueira Wendy Renard, uma das maiores da história, foi ao ataque e mandou uma na trave, quase abrindo o placar para o Lyon. Mas o Barça foi quem teve mais chances claras. Numa delas, a lateral Bacha salvou em cima da linha. Em outra Lucy Bronze chutou raspando a trave.

No segundo tempo, o jogo seguiu aberto e equilibrado. Mas o Barcelona chegou ao 1 a 0 aos 18 minutos. Bonmatí tabelou com Caldentey, entrou na área pela esquerda e chutou a bola que bateu na zaga e matou a goleira Endler. O Lyon foi para cima, tentou o empate. Mas não teve sucesso nas finalizações. E o Barcelona ainda teve a cereja do bolo. Nos acréscimos, Alexia Putellas, que já foi a melhor do mundo, mas vinha de grave lesão, entrou e, aos 51 minutos, fez o segundo gol. Festa catalã no país basco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Barcelona é campeão da Champions feminina pela 3ª vez na história apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.