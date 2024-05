Italiano: Juventus vence Monza na despedida de Alex Sandro

Na última partida da Juventus nesta temporada 2023/24, a figura da noite foi o brasileiro Alex Sandro. Em sua despedida da Velha Senhora, o defensor marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Monza, neste sábado (25), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano, e se igualou a Pavel Nedved como estrangeiro com mais jogos pela Juve, com 327 jogos. Ao mesmo tempo, Federico Chiesa completou o triunfo no Allianz Stadium, em Turim.

Dessa maneira, a Juventus chegou aos 71 pontos e subiu para a terceira posição. Por outro lado, o Monza se despede do Calcio na 12ª posição com

Além disso, o técnico interino Paolo Montero mandou a campo uma equipe alternativa e conquistou os três pontos em casa. Assim, ele deixa o comando da Juve com um empate e um triunfo.

Por fim, a expectativa é que a Juventus anuncie a contratação do técnico Thiago Motta, que fez um grande trabalho no Bologna e conquistou uma classificação inédita para a fase de grupos da Champions.

