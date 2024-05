Pulgar participa de treino e deve jogar contra o Millionarios

O treino do Flamengo deste sábado (25), no Ninho do Urubu, contou com a presença do volante Erick Pulgar. Inclusive, o chileno tem grandes chances de ser relacionado para o embate contra o Millionarios (COL), na próxima terça-feira (28).

O volante Erick Pulgar, inclusive, já estava recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. Ainda assim, foi poupado na vitória sobre o Amazonas, no meio da semana, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por outro lado, Nicolas de La Cruz foi poupado do treino deste sábado, mas não preocupa para o duelo contra o Millionarios.

O confronto contra o Millionario é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, e o Flamengo de Pulgar precisa de uma vitória para se classificar às oitavas de final. Um tropeço (derrota ou empate) faz com que o Fla precise torcer por combinações de resultado. A bola rola às 21h30.

Dessa forma, curiosamente, Pulgar completa um mês sem atuar justamente na próxima terça-feira. Afinal, a última partida do chileno foi na derrota de 2 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão, no Maracanã. Desde então, o Flamengo disputou seis jogos, com duas vitórias sobre o Amazonas, uma sobre o Corinthians e outra diante do Bolívar. O Rubro-Negro ainda empatou com o Bragantino e perdeu para o Palestino. Allan, aliás, substituiu o veterano de 30 anos.

A provável escalação do Flamengo para encarar os colombianos têm Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Pulgar pelo Flamengo

Pulgar foi anunciado pelo Flamengo em 29 de julho de 2022. Às vésperas de completar dois anos no clube, o chileno já soma 71 jogos e 2 gols, além de quatro títulos: Copa do Brasil e Libertadores no ano retrasado, Taça Guanabara e Carioca em 2024. O volante tem contrato válido até dezembro de 2025, e as partes já iniciaram conversas pela renovação.

