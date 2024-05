Torcedores de Lyon e PSG brigam antes da final da Copa da França

Cenas lamentáveis antes da final da Copa da França neste sábado (25). Torcedores de Lyon e PSG causaram um grande confronto em uma praça de pedágio, a cerca de 40 quilômetros de Lille, local da partida. De acordo com o jornal ‘Le Parisien’, os confrontos resultaram em dois ônibus incendiados perto do pedágio de Fresnes-lès-Montauban, onde os torcedores do PSG se reuniriam. Além disso, segundo a prefeitura local, 20 pessoas ficaram feridas.

A polícia esperava controlar a situação sem problemas, mas os confrontos começaram imediatamente com a chegada dos torcedores do PSG, enquanto os do Lyon aguardavam do outro lado da estrada. Mas, a situação saiu do controle e, segundo a mesma fonte, só acabou sendo contida com o uso de gás lacrimogêneo pelas autoridades.

“A circulação na autoestrada A1 foi interrompida em ambos os sentidos na barreira de pedágio de Fresnes-lès-Montauban. A ação da polícia permitiu encerrar os confrontos. 18 ônibus de torcedores parisienses retornaram a Lille. Além disso, os torcedores do Lyon (envolvidos na briga) também estão excluídos da final. Bombeiros e ambulâncias estão no local. Até aqui, foram registrados 20 feridos. Eles foram atendidos na chegada ao estádio”, informou o comunicado oficial da prefeitura da região.

Dois ônibus vindos de Lyon entraram no caminho exclusivo para a torcida do PSG e assim começou a confusão. Além disso, cerca de cem pessoas estiveram envolvidas na briga generalizada.

