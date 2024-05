Sevilla x Barcelona: escalações, onde assistir, arbitragem

Sevilla e Barcelona se despedem da temporada 2022/23 neste domingo (26/5), em jogo pela 38ª e última rodada do Espanhol. O jogo que envolve duas equipes tradicionais, tem jeito de fim de festa. O Barcelona não perde mais o segundo lugar, com 82 pontos. O Sevilla livre do rebaixamento, está no meio da tabela, com 41 pontos. Dessa forma, vai terminar a campanha entre o 12º e 15º lugares. O jogo também marcará a despedida de Xavi do comando do Barça. Na próxima temporada será substituído pelo alemão Hansi Flick.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Sevilla

O técnico Quique Flores conta com a volta de dois jogadores que fizeram falta na derrota por 2 a 0 da rodada passada para o Bilbao. Ocampos, que estava machucado, e Boubakary Soumaré, que cumpriu suspensão. Mas Navas e Acuña, que se recuperaram das lesões, não jogarão. Quique resolveu preservá-los. Afinal, ambos defenderão suas seleções. Navas pela Espanha na Eurocopa e Acúña com a Argentina, na Copa América. Porém, há uma ótima notícia. Gudelj, recuperado da grave lesão no joelho que o tirou de combate por muitas rodadas e fez duas cirurgias no local, está de volta. Ainda não está 100% fisicamente. Mas deve começar a partida. Assim, como não tem nada a perder, Quique vai escalar um time ofensivo, com Dudelj, Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos.

Como está o Barcelona

Neste jogo de despedida, Xavi dá uma oportunidade a Iñaki Pena no gol, deixando Ter Stegen no banco. Vitor Roque também fica no banco. Dessa forma, o ataque será formado por Yamal, Lewandowski e Raphinha. Assim, a única dúvida está no meio de campo: Sergi e Christensen disputam uma vaga.

BARCELONA X SEVILLA

Campeonato Espanhol – 38ª rodada (última)

Data e horário: 26/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ramon Sánchez Pizjuan, Sevilha (ESP)

BARCELONA: Nyland; Salas, Badé e Ramos; Sanchez, Soumar e Agoume; Gudelj, Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos. Técnico: Quique Flores

SEVILLA: Iñaki Pena; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez e Cancelo; Pedri, Christensen (Sergi) e Gundogan; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva

VAR: Valentín Pizarro Gómez

