Com retorno de Hulk, Milito fará mudanças para jogo da Libertadores

O Atlético realizou neste sábado (25), na Cidade do Galo, mais uma atividade visando o último jogo da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo ocorrerá na terça-feira (28) contra o Caracas, da Venezuela.

A equipe dirigida pelo técnco Gabriel Milito, aliás, garantiu antecipadamente a classificação para as oitavas de final e no momento soma 12 pontos em cinco partidas. Com isso, o comandante deve realizar mudanças no time que entrará em campo. O Galo busca a primeira posição geral do torneio e deve ir com força máxima. A partida ocorrerá na Arena MRV.

Milito contará com retorno de Hulk

Todos os jogadores participaram do treino, exceto Rubens, Otávio e Paulo Victor, que seguem se recuperando no departamento médico. Sem rodadas do Brasileirão devido ao adiamento de rodadas, o time vem de uma derrota para o Sport pela Copa do Brasil. Porém, avançou de fase no somatório de duas partidas, vencendo em casa por 2 a 0 e sendo superado em Recife por 1 a 0.

Com isso, o provável time que entrará em campo diante do Caracas deve ter Everson, Saravia, Bruno Fuchs e Maurício Lemos; Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho, Scarpa, Paulinho e Hulk.

O técnico poderá entrar em campo com três zagueiros ou optar por jogar com dois, assim o volante Battaglia retornará ao meio-campo, sua função de origem.

