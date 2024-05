Em jogo de despedidas, Milan empata com Salernitana

Em partida marcada pelas despedidas do treinador Pioli e dos jogadores Giroud, Kjaer e Mirante (e talvez de alguns outros), o Milan empatou em casa em 3 a 3 com a Salernitana, neste sábado (25). Os gols foram marcados por Leão, Giroud e Calabria, enquanto Nwankwo (duas vezes) e Sambia anotaram para os visitantes, pela última rodada do Italiano.

Com o resultado, o Milan termina a competição em segundo lugar, com 75 pontos, atrás da Inter de Milão (93, mas ainda joga na rodada). Dessa forma, a dupla de Milão vai para a Champions League de 2024/2025, assim como Juventus, Bologna e Atalanta. A Roma ainda tem chances de ir, mas precisa que a equipe de Bérgamo fique fora do G4.

Já a Salernitana encerra a competição como último lugar, com apenas 17 pontos e duas vitórias. O Sassuolo também foi rebaixado, enquanto a última vaga ficará entre Empoli e Udinese. A equipe de Salerno e o Milan apenas cumpriam tabela nesta última rodada do Italiano, com as respectivas posições já definidas antes do fim de semana.

Com menos de 30 minutos, o Milan já tinha aberto 2 a 0, com gols de Leão e Giroud. Ainda na primeira etapa, Theo Hernández teve um gol anulado. A Salernitana voltou melhor do intervalo e descontou com Nwankwo. Calabria recolocou o Milan em boa vantagem aos 32. Ainda assim, os visitantes buscaram o empate, com Sambia e em novo gol de Nwankwo.

Saídas no Milan

De todas as saídas, a que mais mexeu com o torcedor foi o de Giroud. O francês despede-se com gol, status de ídolo e um dos destaques do Scudetto de 2021/22. Ele marcou 49 gols e deu 20 assistências em 132 partidas. Aos 37 anos, agora ele vai defender o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Outro ídolo que sai é o zagueiro Kjaer. Aos 35 anos, não renovou. O Milan vê ainda o Bayern de Munique demonstrar muito interesse no lateral-esquerdo Theo Hernández, enquanto o Al-Hilal quer pagar meio bilhão de reais pelo atacante Rafael Leão. Eles também são ídolos da torcida, ao contrário do goleiro Mirante, aos 40 anos, estava desde 2021 no clube, com apenas uma partida. Já o treinador Pioli, também campeão em 2022, deixou um sentimento dividido na torcida.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano

Quinta-feira (23/5)

Cagliari 2×3 Fiorentina

Sexta-feira (24/5)

Genoa 2×0 Bologna

Sábado (25/5)

Juventus 2×0 Monza

Milan 3 x 3 Salernitana

Domingo (26/5)

Atalanta x Torino – 13h

Napoli x Lecce – 13h

Empoli x Roma – 15h45

Frosinone x Udinese – 15h45

Verona x Inter de Milão – 15h45

Lazio x Sassuolo – 15h45

